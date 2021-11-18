طيران النظام السعودي يشن عشرات الغارات على المحافظات اليمنية

صنعاء–سانا

شن طيران النظام السعودي اليوم عشرات الغارات مستهدفاً المناطق والأحياء السكنية في عدة محافظات يمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله اليوم “إن طيران العدوان شن 55 غارة على مناطق عدة من بينها 11 غارة على مديرية الجوبة في محافظة مأرب و7 غارات على مديرية حيس في محافظة الحديدة وغارتان على مطار تعز وغارتان على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارتان على مديريتي كتاف والظاهر في محافظة صعدة وغارة على منطقة جربان بمديرية سنحان في صنعاء”.

وأوضح المصدر أن الغارات خلفت أضراراً مادية جسيمة بممتلكات المواطنين والبنى التحتية.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.