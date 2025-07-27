تعيين مجلس مؤقت لنقابة المحامين السوريين المركزية

دمشق-سانا

أصدرت الأمانة العامة للشؤون السياسية في الجمهورية العربية السورية، قرارًا بحلِّ المجلس المفوض لنقابة المحامين المركزية، وتشكيل مجلسٍ مؤقتٍ برئاسة محمد علي حسين الطويل نقيبًا، ومحمد خالد سلامة نائبًا للنقيب.

ونص القرار على تعيين أميمة محمود إدريس أميناً للسر، وإسكندر وليد الحسين خازناً، و رهادة عبد الله عبدوش و رغيد عبد العزيز دياب و سليمان عبد الله القرفان و عادل عبد الجبار خورشید و ماجد محمد حامد و طاهر إبراهيم القاضي وسميرة أيمن الوتار أعضاء في المجلس المؤقت.

وأشار القرار إلى أن المجلس يتولى تنظيم العمل النقابي في النقابة وفروعها بالمحافظات؛ لتعزيز دورها، ورفع كفاءة أعضائها، وحماية مصالح النقابة ومنتسبيها وفقًا للقوانين السارية.