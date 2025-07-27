وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة باشاك شهير واقع التعليم العالي الخاص في الشمال السوري

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان حلبي مع رئيس مجلس أمناء جامعة باشاك شهير الخاصة في مدينة الباب بحلب الدكتور علي أبو زيد والوفد المرافق، واقع التعليم العالي الخاص في الشمال السوري، والدور الذي تقوم به الجامعات الخاصة في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية متميزة ومستقرة.

وتمت خلال اللقاء الذي عُقد اليوم في الوزارة بدمشق مناقشة ضوابط برامج الدراسات العليا في الجامعات الخاصة، وأهمية العمل المشترك لضمان الجودة الأكاديمية، وتوفير بيئة تعليمية منافسة تسهم في بناء جيل علمي رصين ومتمكن.

ونوه الوزير الحلبي بدور الجامعات الخاصة، معتبراً أنها تشكّل أجنحة رديفة للوزارة في تطوير التعليم العالي وتأهيل الكوادر، لافتاً إلى أهمية التوجه نحو تعزيز التخصصات النوعية، مثل العلوم السياسية، لما لها من أهمية خاصة في المرحلة المقبلة على المستوى الأكاديمي والوطني، وضرورة التخطيط الإستراتيجي المدروس في افتتاح الكليات والتخصصات، وفق احتياجات سوق العمل.

من جانبه استعرض الوفد مراحل تطور الجامعة منذ تأسيسها، مبيناً أنها تضم أكثر من 1600 طالب موزعين على 10 كليات، وأن الجامعة بصدد توسيع مبانيها خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع الزيادة في أعداد الطلاب والتوسع في التخصصات.

حضر اللقاء معاونا وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص الدكتور محمد سويد، ولشؤون الطلاب الدكتور عبد الحميد الخالد، ومن أعضاء الوفد الدكتور عمر عبد الله رئيس الجامعة وعدد من نوابه.