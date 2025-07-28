منظمة الصحة العالمية تحذر من معدلات مقلقة لسوء التغذية في غزة

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من أن معدلات سوء التغذية قد وصلت إلى مستويات مقلقة في قطاع غزة، مع تصاعد الوفيات بسبب الجوع خلال شهر تموز الجاري.

وأشارت المنظمة في بيان نشره موقع الأمم المتحدة إلى وقوع 74 حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية خلال عام 2025، منها 63 خلال الشهر الحالي بما في ذلك 24 طفلاً تحت سن الخامسة وطفل واحد فوق الخامسة من العمر و38 بالغاً.

ورأت المنظمة أن هذه الأزمة يمكن تجنبها، وأن المنع المتعمّد والتأخير لدخول المساعدات الغذائية والصحية والإنسانية على نطاق واسع قد أديا إلى وقوع كثير من الوفيات، مشيرة إلى أن “الجوع ليس السبب الوحيد – المتعلق بشح الإمدادات – الذي يقتل الناس في غزة إذ يموت الأشخاص أيضاً أثناء بحثهم اليائس عن الطعام”.

ودعت المنظمة إلى بذل جهود عاجلة ومستدامة لإدخال فيض من الغذاء المتنوع والمغذي، وتعجيل توصيل الإمدادات العلاجية للأطفال والمجموعات الضعيفة، فضلاً عن الأدوية والإمدادات الأساسية، لافتة إلى أن الأسر تُجبَر على المخاطرة بحياتها من أجل الحصول على حفنة من الغذاء غالباً تحت ظروف خطرة تتسم بالفوضى.

ومنذ السابع والعشرين من أيار الماضي قُتل أكثر من 1060 فلسطينياً وأصيب 7200 أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.