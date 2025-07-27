وزارة الداخلية تؤكد عدم وجود أي حساب لها على منصة إكس لتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية

دمشق-سانا

أكدت وزارة الداخلية أنه لا يوجد لها أي حساب على منصة إكس مخصص لتلقي الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وأوضح العميد مروان محمد العلي، مدير إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً خبراً مفاده إنشاء الوزارة حساباً مخصصاً لتلقي الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية على منصة “إكس” مؤكداً أن هذا الحساب المتداول، وأي حسابات مشابهة، لا تتبع للوزارة ولا تمثلها بأي شكل من الأشكال.

ولفت العميد العلي إلى أن وزارة الداخلية تعمل فعلياً على تطوير آلية رسمية لتلقي مثل الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وسيتم الإعلان عنها حصرياً عبر الحسابات الرسمية الخاصة بالسيد وزير الداخلية، أو المتحدث الرسمي للوزارة، أو عبر الصفحة الرسمية التابعة لها.