لافروف: محاولات الغرب فرض رؤيته على العالم غير مجدية

موسكو-سانا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محاولات الغرب فرض رؤيته للنظام على بقية دول العالم غير مجدية ولا طائل من ورائها مشيراً إلى أن صراعاً محتملاً بات يتراكم في العلاقات بين روسيا والغرب.

ونقلت سبوتنيك عن لافروف قوله في تصريحات عقب الاجتماع الموسع لوزارة الخارجية الروسية اليوم إن “الغرب يجتمع في دوائر ضيقة ويأخذ قضية على جدول أعمال الأمم المتحدة ويناقشها ويضع قواعد لحلها دون أي نقاش حولها مع الدول الأخرى” مشدداً على أن “محاولات اختلاق هذه القواعد ومن ثم نقلها كمعيار إلى الآخرين لا جدوى منها”.

وأشار لافروف إلى أن الغرب لا يريد الحوار على أساس من الندية ويواصل مسلسل الاستفزازات مشدداً على أنه يجب على الدول الغربية أن تعي خطورة الموقف.

وأضاف لافروف “في علاقاتنا مع الدول الغربية تتراكم إمكانات صراع شديدة لأن الغرب لا يريد إدارة الأعمال التجارية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ولا السعي لتحقيق توازن في المصالح بل يسعى فقط لفرض رؤيته الخاصة لحل أي مشكلة”.

وفيما يخص العلاقة مع أوكرانيا قال لافروف أن على واشنطن أن تعي أن بعض المسؤولين الأوكرانيين ينتظرون قيام الغرب باستفزاز يستلزم رداً روسياً وهو ما يجب على الولايات المتحدة أن تحاول تجنبه معتبراً أن التصريحات غير المسؤولة لوزيري الدفاع الأميركي والبريطاني بشأن “بناء بريطانيا قواعد عسكرية بحرية في بحر أزوف لحماية أوكرانيا من العدوانية الروسية أمر مضحك من جهة وخطير من جهة أخرى”.

وأوضح لافروف أن الاجتماعات بـ (صيغة نورماندي) لن تعقد قبل أن تنفذ كييف كل بنود اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع بجنوب شرق أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا خلال نفس الاجتماع القائمين على الدبلوماسية الروسية إلى العمل على مواجهة المحاولات الغربية للانفراد بالقرارات الدولية وفرض الإملاءات.