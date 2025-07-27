النقل السورية تطلق استبياناً إلكترونياً لتحديث قطاع النقل الطرقي للبضائع

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل السورية أنها تعمل على إجراء مسح شامل لواقع قطاع النقل الطرقي للبضائع، في إطار مشروع تحديث البيئة التنظيمية له، وتمهيداً لإطلاق منصة إلكترونية تسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل المعاملات الورقية، وتحقيق معايير العدالة والتنافسية لجميع الشاحنات والعاملين في هذا المجال.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إنها أعدّت لهذا الغرض استبياناً إلكترونياً خاصاً بالمسح، ودعت كل المهتمين والمعنيين إلى تعبئته قبل تاريخ الـ 31 من تموز 2025 من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/u3nzcndnCDiERxmT9.

كما طلبت الوزارة من المشاركين نشر وتعميم الرابط على من يرونه مناسباً من المعنيين وأصحاب العلاقة، لتعزيز المشاركة وتوسيع دائرة الرأي والمساهمة.