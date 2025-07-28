الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري بشأن الرسوم الجمركية

واشنطن-سانا

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري مشترك، يحدد الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة موحدة قدرها 15 بالمئة.

وجاء الإعلان عن الاتفاق، بعد محادثات جرت بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب غرب اسكتلندا.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله للصحفيين: “اتفقنا على أن الرسوم الجمركية على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوماً مباشرة 15 بالمئة، ومع ذلك، لن تطبق هذه النسبة الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50 بالمئة سارية عليهما.

من جهتها قالت فون دير لاين: “إن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة تطبق على جميع القطاعات”، مضيفة “لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق ضخم وبالغ الأهمية سيحقق الاستقرار”.

ويشمل الاتفاق أيضاً استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتاداً عسكرياً أميركاً بمبالغ كبيرة.