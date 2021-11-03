موسكو: مستعدون للحوار مع واشنطن بشأن قضايا أمن المعلومات

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف اليوم أن موسكو أكدت دائما استعدادها للحوار مع واشنطن بشأن قضايا أمن المعلومات.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن سيرومولوتوف قوله “في ظل الخلفية السلبية العامة للعلاقات الروسية الأمريكية فإن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن صياغة نص واحد لقرار ما هو في حد ذاته خطوة سياسية غير مألوفة من جانبنا ويصبح الأمر أكثر أهمية إذا أخذنا في الاعتبار سياق تفاعلنا مع واشنطن في مجال أمن المعلومات”.

وأضاف “أكدنا دائما أننا مستعدون لحوار عقلاني وغير مسيس مع الجانب الأمريكي بشأن قضايا أمن المعلومات على أساس ثنائي وفي المحافل الدولية”.