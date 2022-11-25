سيرومولوتوف: تصنيف البرلمان الأوروبي روسيا دولة (راعية للإرهاب) جزء من حملة إعلامية ينفذها الغرب ضد بلادنا

موسكو-سانا

أدان نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف قرار البرلمان الأوروبي الأخير الذي يصنف روسيا كدولة “راعية للإرهاب”. مؤكداً أن هذا القرار يعد جزءاً من الحملة الإعلامية والسياسية التي ينفذها الغرب ضدها ولا يمت بصلة للحرب ضد الإرهاب الدولي.

ونقلت وكالة تاس عن سيرومولوتوف قوله في تصريح اليوم: إن “هذه الخطوة غير الودية جزء من حملة إعلامية وسياسية خاصة ينفذها الغرب ضد بلادنا ولا علاقة لها بالوضع الحقيقي في الحرب ضد الإرهاب الدولي”، مشدداً على أن روسيا أظهرت نفسها دائماً كمشارك مسؤول في أنشطة مكافحة الإرهاب.

وأضاف سيرومولوتوف إنه إذا أرادت الدول الفردية أو البرلمان الأوروبي البحث عن إرهابيين حقيقيين فإننا نقترح إلقاء نظرة دقيقة وفهما أكثر عمقاً لما حدث منذ وقت ليس ببعيد في بحر البلطيق والبحر الأسود، وعدم المشاركة في عرض قرارات وهمية، مشيراً إلى أن بلاده لن تصنف أوكرانيا دولة إرهابية كما يفعل منتهكو القانون الدولي في الغرب.

وكان نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن فلاديمير تشيزوف وصف أول أمس قرار البرلمان الأوروبي باعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب بـ “القرار الغبي والخطوة الحمقاء التي تؤجج التوتر”.

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