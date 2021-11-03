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العدوان السعودي يمنع سفينة وقود من الوصول إلى الحديدة اليمنية

2021-11-03

صنعاء-سانا

أعلنت وزارة النفط اليمنية اليوم أن قوات العدوان السعودي احتجزت سفينة تحمل 29 ألفا و545 طنا من وقود الديزل ومنعتها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل قوله “إن العدوان السعودي احتجز السفينة “سي لاين” رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة”.

وأشار المتحدث إلى أن تلك الممارسات انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومخالفة واضحة للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية واتفاق السويد الذي ينص على السماح بدخول سفن الوقود والغذاء والدواء ووصولها إلى ميناء الحديدة بسلاسة.

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