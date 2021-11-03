237 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة باليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 237 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم “إن من بين الخروقات 6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وحيس والجبلية”.

وأشار إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والجبلية والجاح والفازة و44 خرقا بقصف مدفعي و163 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.