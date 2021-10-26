ضمادة ذكية تصف حالة الجرح عبر تطبيق هاتفي

سنغافورة-سانا

نجح علماء من جامعة سنغافورة الوطنية بتطوير ضمادات ذكية تصف حالة الجروح عبر تطبيق هاتفي.

وقال العلماء وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك إن الضمادة الذكية خصصت لعلاج الجروح المزمنة حيث ترسل تقييماً للجروح التي تحتاج إلى رعاية وتكشف درجة الحرارة ونوع البكتيريا والعوامل الالتهابية الخاصة بالجروح في غضون 15 دقيقة عبر تطبيق هاتفي.

وأشار العلماء إلى إن الضمادة التي تعمل بواسطة بطارية قابلة للشحن تساعد المرضى من أصحاب الجروح غير القابلة للشفاء مثل القدم السكرية وتقرحات الساق الوريدية المزمنة على متابعتها.

وتعمل الضمادة المبتكرة عبر شريحة الكترونية وتتألف من طبقة ملامسة للجرح مسامية ومجمع سوائل الجرح وجهاز استشعار مناعي مرن.

يشار إلى أن التقييمات السريرية الحالية للجروح تعتمد على الفحص البصري أو جمع سائل الجرح وإرساله إلى مختبر مركزي للكشف عن المؤشرات الحيوية المحددة وتحليلها وتستغرق هذه العملية بالغالب يومين.