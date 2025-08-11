محافظة حمص تعقد مؤتمراً صحفياً حول مشروع بوليفارد النصر والرد على التساؤلات حوله

حمص-سانا

عقدت محافظة حمص اليوم مؤتمراً صحفياً في مبنى ديوان المحافظة، لشرح تفاصيل مشروع بوليفارد النصر، والرد على التساؤلات والمخاوف التي طرحتها بعض الأوساط الشعبية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين في مشاريع إعادة الإعمار.

وأجاب المعنيون بالمشروع، عن كل الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها الإعلاميون والنشطاء حول أهدافه وآليات التنفيذ، والمدة الزمنية وبعض خيارات التعويض على الأهالي المتأثرين بالمشروع، وخاصة المتضررين منهم.

وأوضح محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمشروع بوليفارد النصر، أن “المشروع جزء من سلسلة مشاريع لإعادة إعمار المناطق المتضررة في حمص”.

وبيّن أن “جزءاً من المشروع سيخصص لذوي الدخل المحدود وعائلات الشهداء، كما ستخصص نسبة لهم في جميع المشاريع الأخرى”، موضحاً أن “مشروع بوليفارد النصر سيقام في مناطق المصابغ وسوق الهال، أما حي القرابيص، فلن يتم إعماره ضمن هذا المشروع إلا بعد الاتفاق مع أغلبية الأهالي”.

وقال المحافظ: “لن نبدأ بإعادة إعمار القرابيص قبل التوصل إلى اتفاق مع الأهالي، وسنضمن آليات تعويض عادلة وشفافة”، وأشار إلى أن الاتفاق مع سكان حي القرابيص، يجب أن يتم خلال 3 أشهر كحد أقصى، بعد عقد جلسات معهم، ويمكن تقسيم الحي إلى قطاعات لاتخاذ القرار بناءً على اتفاق مع أغلبية السكان في كل قطاع”.

ولفت الأعمى، إلى أن “مشروع بوليفارد النصر يتضمن إنشاء منتزه عام لأهالي حمص بمساحة 350 ألف متر مربع، يضم مسطحات خضراء ومائية وملاعب”.

وأشار إلى أن “حمص بحاجة إلى مخطط تنظيمي جديد، حيث تضم 13 حياً مدمراً وبنى تحتية متضررة وأزمة طرق، ما يبرز أهمية المشاريع الكبيرة لإعادة إعمار المناطق، بدءاً من مشروع بوليفارد النصر، ليشمل لاحقاً بقية الأحياء المتضررة”.

بدوره أوضح معاون محافظ حمص لشؤون الإعلام سالم أبو السعود في تصريح لمراسل سانا، أن مذكرة التفاهم الموقعة بشأن المشروع لا تعني البدء بتنفيذه، وإنما تشكل خطوة أولية تسبق مرحلة ثانية تعتمد على موافقة الأهالي والتوصل إلى اتفاق معهم، مؤكداً أن لجنة مختصة ستعمل على مناقشة التفاصيل مع أصحاب المنازل، مع مراعاة خصوصية كل حالة من حيث الموقع ونسبة الضرر، ولفت إلى أن المؤتمر يشكل بداية لسلسلة خطوات للإعلان عن المشروع والتواصل مع المواطنين بشأنه، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمشروع في حال إقراره.

وبين أبو السعود، أن المشروع لا يزال في مرحلة المفاوضات، خصوصاً فيما يتعلق بحي القرابيص 1 و2، وسيبدأ المشروع بالمصابغ وبعدها سوق الهال، وصولاً إلى المرحلة الثالثة التي سيعلن عنها بعد موافقة الأهالي، مؤكداً أن جميع المشاريع التي ستنفذ في حمص ستكون معلنة بشفافية كاملة.

من جانبه، شدد رئيس مجلس مدينة حمص المهندس بشار السباعي، على أن الهدف من المؤتمر الصحفي هو إعادة بناء الثقة بين المواطن والجهة الحكومية، من خلال خطوات وتصريحات مدروسة ودقيقة يمكن ترجمتها عملياً على أرض الواقع، مؤكداً التزام المحافظة بنهج التواصل المباشر مع المواطنين.

ويعد مشروع “بوليفارد النصر” من أبرز مشاريع التطوير العمراني في مدينة حمص، ويهدف إلى إعادة تنظيم وتأهيل مناطق متضررة بشدة خلال الحرب، عبر إنشاء شوارع رئيسية ومرافق خدمية وأسواق حديثة، مع تحسين البنية التحتية وتشجيع النشاط الاقتصادي.

ومشروع بوليفارد حمص، وهو أحد المشاريع الاستثمارية الـ12 التي جرى توقيع مذكرات تفاهم حولها في ال7 من الشهر الجاري في قصر الشعب، مع عدد من الشركات الدولية لتنفيذها في عدد من المحافظات.