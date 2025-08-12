فرنسا تحذر من توسيع الحرب الإسرائيلية في غزة وبريطانيا تستنكر استهداف الصحفيين

باريس ولندن-سانا

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة محققة وحرب بلا نهاية.

وقال بارو في تغريدة على منصة “إكس”: إن “التصعيد الإسرائيلي في غزة سيزيد من عدد الضحايا الفلسطينيين، وسيعرض حياة الرهائن للخطر”، داعياً إلى وقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح الأسرى وحماية المدنيين وفتح المعابر الإنسانية.

بدورها أعربت بريطانيا، عن قلقها البالغ إزاء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بعد مقتل 6 صحفيين بينهم 5 من طاقم قناة”الجزيرة”.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في تصريح صحفي: “نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة، ويجب أن يكون الصحفيون قادرين على تغطية الأخبار بشكل مستقل دون خوف”، مؤكداً أن المراسلين الذين يغطون الصراعات يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.