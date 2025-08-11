وزارة النقل السورية تبحث مع شركة الخرافي الدولية إصلاح جسر القساطل على أوتستراد اللاذقية – أريحا

دمشق-سانا

انطلاقاً من حرص وزارة النقل السورية على الاستثمار الأمثل للإمكانيات المتاحة والاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية في دعم عملية إعادة الإعمار، عقد وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر وفريق عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية اجتماعاً عبر الإنترنت مع المديرين الإقليميين في شركة الخرافي الدولية الدكتور جورج رمسيس والمهندس سعيد الدسوقي.

وتناول الاجتماع الأضرار التي لحقت بـ جسر القساطل على أوتستراد اللاذقية – أريحا وسبل إصلاحه، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الإمكانيات المادية للشركة، ولا سيما القوالب الخاصة بصنع الجوائز للجسور والخبرات الفنية المتوفرة لديها، بما يسهم في توفير النفقات والوقت، ووضع الجسر في الخدمة بأسرع وقت ممكن لخدمة المجتمع المحلي.

يُذكر أن شركة الخرافي الدولية كانت قد نفذت مشروع أوتستراد اللاذقية – أريحا وكافة الأعمال الصناعية التابعة له، وقد عبّر ممثلوها عن استعدادهم لدراسة المساهمة في عمليات إصلاح الجسر ضمن إطار يخدم الطرفين وبأقصر مدة ممكنة.