اختتام دورة تأهيل حكام ألعاب القوى بدرجة مستجد

دمشق-سانا

اختُتمت اليوم في مبنى وزارة الرياضة والشباب، دورة تأهيل الحكام من الدرجة الثالثة “مستجد” في ألعاب القوى، بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات.

وشهدت الدورة التي استمرّت لأربعة أيام، جلسات تدريبية نظرية وعملية بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين بألعاب القوى ،كما قام المتدربون بالمشاركة في تحكيم بطولة النخبة التي أقيمت ( أمس الأول) بدمشق بالتزامن مع الدورة لزيادة خبرتهم العملية .

وفي تصريح لسانا قال رئيس اتحاد ألعاب القوى محمد الضامن: ” إن متبعي الدورة سيمارسون التحكيم لمدة سنتين، كما سيتم تنظيم دورات أخرى بغية ترفيعهم ، وصولاً بهم إلى مستوى الحكم الدولي من خلال اتباع دورات خارجية، تابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وأضاف الضامن: “كان التفاعل جيد من قبل الدارسين ولاسيما بوجود وجوه شابة جديدة سيعمل الاتحاد على تطويرها ، من خلال الخبرات الموجودة لبناء جيل جديد ، يواكب التطورات المتلاحقة في ألعاب القوى “.

مدير الدورة مصطفى سيد يوسف أوضح أنه شارك بالدورة 33 دارس ودارسة، وسيكون المشاركون في هذه الدورة نواة لتحكيم بطولات ألعاب القوى التي ستقام لاحقا ضمن الأجندة المعتمدة .

رئيس لجنة الحكام باتحاد ألعاب القوى المحاضر ابراهيم إبراهيم لفت إلى أهمية الدورة في توسيع قاعدة التحكيم أكثر ماسيشكل رديفاً جيداً للحكام القدامى في البطولات المحلية.

بطلة العرب سابقاً في سباق المشي والمشاركة في الدورة إيمان حاج عبيد بينت : أن الدورة كانت قيّمة وغنية، وأضافت للدارسين معلومات مهمة حول التغييرات الجديدة في القانون الجديد للاتحاد الدولي لألعاب القوى”.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة تأهيلية أعدها اتحاد اللعبة لتطوير كوادر ألعاب القوى السورية ،حيث كان الاتحاد أقام خلال الشهر الماضي دورة لتأهيل مدربي الدرجة الثالثة بدمشق.