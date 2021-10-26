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قاليباف يؤكد فشل محاولات استهداف إيران

2021-10-25

طهران-سانا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن القوى المعادية فشلت عسكريا بمواجهة إيران ما دفعها للانتقال إلى الحظر وشن الحروب الاقتصادية والإعلامية على الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن قاليباف قوله في تصريح اليوم: “تسعى القوى المعادية لإيران بعد فشلها عسكريا إلى تنفيذ أسلوب آخر لتغيير معتقدات الشباب وبث الضعف في صفوفه.. لذا بات من أولويتنا للرد على هذا النهج التسلح بالقوة المعرفية التنويرية والإعلامية ومن ثم الاقتصادية”.

وأشار قاليباف إلى مسؤولية الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى في إنشاء تنظيم “داعش” الإرهابي ومحاولات استهداف إيران مبينا أنهم فشلوا في ذلك بفضل صمود أبناء الشعب الإيراني.

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