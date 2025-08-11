ذهبية وبرونزيتان لنادي داريا في بطولة أندية العرب للجودو

القاهرة-سانا

حقق أبطال نادي داريا ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين اليوم ،في بطولة الأندية العربية للجودو المقامة في مصر.

وجاءت الميدالية الذهبية عبر اللاعبة كاتيا بولاد بينما تحققت البرونزيتان عبر اللاعبة ملاك العبار واللاعب عباس زيادة.

مدير الرياضة والشباب بريف دمشق محمد ظافرعليان أشار في تصريح لسانا : إلى المستوى المهاري المتميز الذي قدمه اللاعبين في البطولة، وعزيمتهم القوية التي أوصلتهم إلى منصات التتويج ، ليؤكدوا حضورهم المشرّف في المحافل الرياضية.

يشار إلى أن اللاعبة كاتيا بولاد خاضت منافسات البطولة ضمن منافسات وزن 23 كغ، بينما دخلت ملاك العبار منافسات وزن 40 كغ ، واللاعب عباس زيادة ضمن وزن 38 كغ.