عواصف قوية وفيضانات تجتاح ولاية ويسكونسن الأمريكية

واشنطن-سانا

اجتاحت عواصف قوية مصحوبة بأمطار غزيرة ولاية ويسكونسن الأمريكية ما تسبب بحدوث فيضانات وقطع التيار الكهربائي، وإغلاق الطرق في أجزاء من الولاية.

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية عن السلطات قولها: إن “مدينة ميلووكي شهدت أعلى معدلات هطل الأمطار في الولاية، وتم إعلان حالة الطوارئ في المدينة بعد هطل أمطار غزيرة تجاوزت 30 سنتيمتراً، وتسببت بفيضانات واسعة النطاق”.

وعملت السلطات المحلية في ميلووكي بعمليات إنقاذ لأشخاص كانوا محاصرين في مياه الفيضانات، بينما تسببت السيارات المتوقفة في أنحاء المدينة والمغمورة بالمياه بسد الطرقات.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 31 ألف مشترك في خدمات المرافق في ولاية ويسكونسن، بينما ألحقت الفيضانات أضراراً جسيمة بأحد السجون في ولاية نبراسكا ما تطلب نقل 387 سجيناً كانوا يقيمون هناك إلى مرافق أخرى مثل الصالات الرياضية وفقاً لمسؤولين.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة لا تزال محتملة في العديد من المناطق.

واجتاحت العواصف عدة ولايات أمريكية، وأصدرت السلطات تحذيرات من الفيضانات لنحو 14 مليون شخص من كانساس إلى ويسكونسن.