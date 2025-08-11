التعليم العالي تناقش مع جامعة قرطبة تحدياتها وسبل دعمها

دمشق-سانا

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي مع وفد من مجلس أمناء جامعة قرطبة التابعة لنقابة المهندسين السوريين برئاسة نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي واقع الجامعة والصعوبات التي تواجهها، وسبل دعمها.

وأكد الوزير الحلبي خلال لقاء عقد في الوزارة اليوم، أن الوزارة تولي التعليم الخاص والجامعات الخاصة أهمية كبيرة، وتدعم الجامعة ضمن خطتها، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إعداد الخارطة التعليمية وستصدر قريباً.

كما أشار الوزير الحلبي، إلى أهمية العمل بشفافية وبروح القانون، وتعزيز الثقة بين الوزارة والتعليم الخاص، مبيناً أنه سيتم السماح بافتتاح اختصاص جديد في كل جامعة، وتمكين الجامعات الخاصة من تجاوز الصعوبات التي تواجهها عبر التوءمة مع جامعات أخرى.

من جانبه استعرض الوفد الصعوبات والتحديات التي تواجهها الجامعة من نقص التمويل، والدمار الكامل لمباني فرعها في قرية المديونة بريف محافظة حلب وصعوبة إعادة بنائها، وإمكانية افتتاح كلية التربية في مقر الجامعة بفرعها في القامشلي، وإمكانية تعديل النسبة في استيعاب الطلاب بين الأصل والفرع في الجامعة لافتين إلى أهمية دعم الجامعة التي تذهب إيراداتها لدعم صندوق النقابة.

حضر اللقاء معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص الدكتور محمد سويد، ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة الدكتور نمير عيسى، ومن الوفد رئيسة الجامعة الدكتورة لارا قديد، ورئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.