الرئيس الإيراني: الأحادية الأمريكية لا تصب بمصلحة العالم

طهران-سانا

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدول الأوروبية إلى الالتزام بتعهداتها تجاه إيران والابتعاد عن السياسات العدوانية والتوسعية للولايات المتحدة في المنطقة.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن رئيسي قوله خلال لقائه اليوم سفير فنلندا الجديد في طهران كاري كاهيلوتو وتسلمه أوراق اعتماده إن الأحادية الأمريكية لا تصب في مصلحة العالم وعلى الاتحاد الأوروبي التقدم في مسار استقلاله والابتعاد عن سياسات أميركا التوسعية معرباً في الوقت ذاته عن أمله بأن تشهد العلاقات الإيرانية الأوروبية مساراً جيداً.

وتطالب إيران الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 بتنفيذ تعهداتها تجاهها وأبرزها رفع الحظر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018.