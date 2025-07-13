افتتاح سوق تراثيّ شعبيّ بالسويداء

السويداء-سانا

افتتحت الجمعية الحرفية للشرقيات في السويداء اليوم، بإشراف اتحاد حرفيي المحافظة؛ السوق التراثي الشعبيّ الأوّل.

ويضم السوق المُقام ليوم واحد من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى السابعة مساءً، في صالة أحلى طلة بمدينة السويداء، مشغولات تراثية، ومأكولات شرقية، وأزياء شعبية، وأعمالاً يدوية وحرفية متنوعة.

وأوضحت أمينة سر الجمعية الحرفية للشرقيات بالسويداء جنان كمال الدين في تصريح لمراسل سانا؛ أنه سيُحدّد للسوق يوم من كل شهر لإقامته، بهدف التعريف بالأعمال التراثية، والحرفية، وتشجيع الحرفيين لمواصلة العمل، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة للتعريف بأعمالهم وتسويقها.

من جهتها، أشارت إحدى المنسقات وفاء أبو خليل إلى مشاركة 28 مشروعاً في السوق تقدّم منتجاتٍ متنوعةً بجودة عالية، بما يخدم تسويقها، وخاصةً بالنسبة للسيدات المعيلات لأسرهن.

ومن المشاركات في السوق لفتت صالحة الحلبي إلى أنّها تعرض منتجات الزي الشعبي النسائي، والمطرزات، مع إشارتها إلى أهمية السوق لتبادل الخبرات بين الحرفيين، بينما حرصت أميرة صواب في أولى مشاركاتها كما ذكرت على إظهار أعمالها المتعلّقة بتصميم أشجار من الأسلاك النحاسية إضافة إلى الإكسسوارات، بهدف تطوير مشروعها، في حين تجد نسرين المغوش بالسوق فرصة للتعريف بمشروعها في مجال تصنيع الحلويات بإمكانات بسيطة، مع محاولة للتفرّد بتقديم منتجات غير متوافرة بالمحال التجارية.