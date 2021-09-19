الحرارة توالي ارتفاعها والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 2 درجة مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …