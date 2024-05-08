الصحة العالمية تحذر: الوقود في مستشفيات جنوب قطاع غزة يكفي لثلاثة أيام فقط

جنيف-سانا

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن كمية الوقود في مستشفيات جنوب قطاع غزة لا تكفي إلا لثلاثة أيام فقط، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 215.

وفقاً لوكالة وفا، قال غيبريسوس على منصة إكس اليوم: إن “الوقود في مستشفيات جنوب غزة يكفي لثلاثة أيام فقط، ما يعني أن عملها قد يتوقف قريباً، لافتاً إلى أن “أحد المستشفيات الثلاثة في رفح وهو مستشفى النجار بات خارج الخدمة”.

وجدد غيبريسوس تأكيده على أن إغلاق معبر رفح جنوب القطاع ما زال يمنع الأمم المتحدة من إدخال الوقود الذي من دونه ستتوقف كل العمليات الإنسانية، كما يعيق أيضاً إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واعتبر غيبريسوس أن اجتياح رفح “يحد من قدرتنا على الوصول إلى آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مزرية من دون طعام، ومن دون مرافق للصرف الصحي، ومن دون خدمات صحية، ومن دون أمن كاف”، مشدداً على ضرورة “أن يتوقف هذا الآن”.

وكان مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في القطاع سكوت أندرسون أكد في وقت سابق اليوم أن الوكالة لم تتلق أي مساعدات أو وقود عبر معبر رفح، وذلك بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أمس أن سلطات الاحتلال منعت موظفيها من الوصول إلى المعبر، محذرةً من أن مخزونها من الوقود المخصص للعمليات الإنسانية في القطاع يكفي ليوم واحد فقط بسبب إغلاق الاحتلال للمعبر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency