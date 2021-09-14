تعديل قرار فرض غرامة مالية بحق شركة سيريتل

دمشق-سانا

أصدر مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية اليوم قراراً عدل بموجبه قرار العقوبة المتخذة بحق شركة سيريتل موبايل تيليكوم الصادر بالقرار رقم 140 م تاريخ 31-8-2021 ليتم إلغاء المادة رقم 3 وعدم ضمه إلى سجل المخالفات والعقوبات لدى الهيئة.

وبين المجلس في قراره الذي تلقت سانا نسخة منه أن تعديل قرار فرض غرامة مالية بحق الشركة جاء بعد دراسة العقبات التي واجهتها.

وكان مجلس المفوضين في الهيئة فرض عقوبات على عدد من الشركات من بينها سيريتل لتأخرها في تقديم البيانات المالية ضمن المهل القانونية بما يخالف نظام الإفصاح والشفافية.