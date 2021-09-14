الأوراق والأسواق المالية توافق على رفع رأسمال الشركة السورية الكويتية للتأمين إلى مليار و250 مليون ليرة

دمشق-سانا

أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 148 م المتضمن الموافقة النهائية على زيادة رأسمال الشركة السورية الكويتية للتأمين إلى مليار و250 مليون ليرة سورية.

وسمح القرار الذي تلقت سانا نسخة منه للشركة المذكورة بإصدار مليون و875 ألف سهم بقيمة اسمية مئة ليرة للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 187 مليوناً و500 ألف ليرة بغرض زيادة رأس مال الشركة عبر ضم جزء من أرباحها المدورة ليصبح رأس المال بعد تنفيذ الإصدار ملياراً واحداً و250 مليون ليرة.

ويأتي هذا القرار وفقاً لما جاء فيه بناء على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن التصديق على تعديل النظام الأساسي للشركة السورية الكويتية للتأمين فيما يتعلق بزيادة رأس المال وموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة على ذلك وقرار مجلس المفوضين القاضي باعتماد أسهم زيادة رأس المال.