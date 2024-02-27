شركة سيريتل في المعرض والمؤتمر الأول للدفع الإلكتروني EPEX

دمشق-سانا

لطالما كانت شركة سيريتل من الداعمين الأوائل لأي مشروع يساهم في تطوير الاتصالات في بلدنا سورية، ومنذ إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية واكبتْ سيريتل هذه النقلة النوعية في مجال التحوّل الرقمي وحققت تطوراً ملحوظاً في خدمات سيريتل كاش للدفع الإلكتروني بما يتناسب مع متطلبات زبائنها.

هذا وقد شاركت سيريتل بجناحها الخاص خدماتها… إلى جانب شركات الاتصالات والدفع الإلكتروني والبنوك والشركات البرمجية في المعرض والمؤتمر الأول في سورية للدفع الإلكتروني EPEX، وعرّفت زبائنها أكثر على خدمات سيريتل كاش بالإضافة لمساعدتهم على كيفية إنشاء حساباتهم واستخدام ميزات هذه الخدمة التي توفر عليهم الجهد والوقت، بالإضافة لعرض خدمات أخرى تهم زائري جناحها وتقديم هدايا مميزة.

وقد شَهِد جناح سيريتل حضوراً لافتاً وأجواءً مميزة، الأمر الذي يعكس الإقبال الكبير على خدمات سيريتل كاش التي أصبحت خدمة شائعة ومهمة ومريحة في مجال الدفع الإلكتروني في سورية.

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