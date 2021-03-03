ليفربول يخطط للاستعانة بالجزائري ماندي

لندن-سانا

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم رغبته في التعاقد مع الجزائري عيسي ماندي مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني لحل مشاكله في خط الدفاع.

ووفقاً لموقع لارزون الإسباني فإن ليفربول سيجد منافسة من نادي ميلان الذي يرغب بدوره في تعزيز خط دفاعه من خلال التعاقد مع ماندي مجاناً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بحكم أن عقد المدافع الجزائري مع بيتيس سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وفي حال نجاح ليفربول في الفوز بسباق التعاقد مع ماندي فسيكون المدافع الجزائري ثاني لاعب عربي في الريدز الذي يضم في صفوفه حالياً المصري محمد صلاح.

وكان ماندي البالغ من العمر 29 عاماً انضم إلى بيتيس في العام 2016 قادماً من ستاد ريميس الفرنسي مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني.