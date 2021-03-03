القانون رقم 8 بعيون اقتصاديين ومصرفيين.. نقلة نوعية ومتميزة لتقديم خدمات وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة

الحسكة-سانا

يحقق القانون رقم 8 نقلة مصرفية نوعية وشاملة ومتميزة لجهة الخدمات والتسهيلات الائتمانية غير المسبوقة التي ستقدمها مصارف التمويل الأصغر حيث جاء برؤية مصرفية متطورة ومنفتحة من خلال تسهيل عمليات الإقراض وفتح الحسابات وخدمات التأمين والاستثمار بالأوراق المالية والتدريب.

ويسهم القانون الجديد بتأمين دخل إضافي لشريحة واسعة من المواطنين محدودي وعديمي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية ميسرة لدعم مشاريعهم الصغيرة ومتناهية الصغر وفق ما يؤكد الباحث الاقتصادي الدكتور المحاضر في فرع جامعة قرطبة في الحسكة حسن أحمد في تصريح لـ سانا مبيناً أن المشروعات الصغيرة تشكل نواة أي تطور اقتصادي بالمجتمعات المتقدمة بنسبة تصل إلى 70 بالمئة من اقتصادياتها.

المحامي أحمد السالم رأى أن القانون يعد خطوة مهمة في إطار مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي أثرت بالدرجة الأولى على الشعب السوري معتبراً أن الشريحة الأكبر في المجتمع هي محدودو الدخل ولذلك سيكون لتطبيق القانون الجديد أثر كبير في محاربة البطالة وتحسين مستوى دخول الأسر ولا سيما في المناطق الريفية.

مقومات نجاح القانون متوافرة في ظل وجود الكثير من الأفكار لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب اليد العاملة الخبيرة بمختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للخبير الاقتصادي غازي الناصر الذي أشار إلى أن أهم ما يميز القانون استهدافه الشريحة الأوسع في المجتمع من خلال دعمها لتصبح منتجة وتسهم بدفع عجلة الاقتصاد ومقاومة آثار الحصار المفروض عليه.

من جهته يرى المصرفي صدام الهيجل أن دعم المشروعات الصغيرة سينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي بشكل عام كونها ستكون نواة لتطوير العمل والانتقال به للمشاريع المتوسطة ودمجها وتطويرها إلى جانب تنشيط الحراك المالي في المصارف.

وتميزاً عن كل القوانين المصرفية السابقة يأتي قانون مصارف التمويل الأصغر ليعالج مسألة عدم وجود التمويل نتيجة نقص الضمانات وخاصة في الأرياف التي هي اليوم بأمس الحاجة لإقامة مشاريع صغيرة تدر على أصحابها الربح.