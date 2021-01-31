الفنان سامر كابرو يطلق ترنيمة بالسريانية والعربية

دمشق-سانا

أطلق المطرب السوري سامر كابرو ترنيمة جديدة باللغتين العربية والسريانية بعنوان “بصليلك يا ربي” تناجي كلماتها الخالق في ظل الوباء والحروب التي تعاني منها البشرية.

وتدعو كلمات الأغنية التي كتبها ولحنها الأب طوني يعقوب ووزعها فادي جيجي وقام بمنتجتها جو معلولي الناس الى الثقة والايمان بالله دائما والتمسك بالمحبة التي تجمعهم ببعضهم والتي تثمر الخير والرضا مع التمنيات بأن يعم السلام والخير على كل الدول وأن تنتهي هذه الاوقات الصعبة على الإنسانية جمعاء.

وكان صاحب أغنية بعشق أرضك سورية أطلق مؤخراً اغنية “بتتخيلي” من كلمات الشاعرة رامية بدور والحان الفنان مهند الأيوبي بهدف ايصال رسالة لتحدي الطاقة السلبية التي ولدها الخوف من الإصابة بفيروس كورونا.