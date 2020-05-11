توقعات باستئناف الدوري الإنكليزي في الـ12 من حزيران

لندن-سانا

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه قد يتم إقرار مشروع لاستئناف الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليغ في الثاني عشر من حزيران المقبل.

ووفق صحيفة ديلي ميل فان آمال عودة البريميرليغ تتزايد بشكل كبير وخاصة أن الحكومة البريطانية ستمنح الضوء الأخضر لاستكمال البطولة.

وأضافت الصحيفة إن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيسمح بعودة النشاط الرياضي بقرار سيصدر اليوم شرط الالتزام بشروط الصحة والسلامة مشيرة إلى أن مباريات الدوري الإنكليزي ستقام قبل منتصف شهر حزيران المقبل خلف أبواب مغلقة وفي ملاعب محايدة.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة ميرور أن بطولة الدوري الإنكليزي ربما تتم إقامتها بشكل مستمر بدون حضور جماهيري حتى يتوافر لقاح لفيروس كورونا.

ويحتاج نادي ليفربول إلى حصد 6 نقاط فقط لضمان تحقيق لقب البريميرليغ الأول منذ 30 عاما.