التربية تصدر تعليمات نقل تلاميذ الصفوف الانتقالية في مرحلة التعليم الأساسي إلى الصف الأعلى

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم تعليمات نقل تلاميذ الصفوف الانتقالية في مرحلة التعليم الأساسي إلى الصف الأعلى.

وطلبت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم من مديرياتها بالمحافظات كافة التقيد بنقل تلاميذ الفئة (ب) للعام الدراسي 2019-2020 إلى (المستوى.. الصف) الأعلى وفق فئتهم العمرية ورفع قوائم اسمية بتلاميذ الصف الأول ممن يرغب أهلهم برسوبهم بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي مرفقة بصورة هوية ولي الأمر وتعهد خطي يقدم في إدارة المدرسة ويرفع عن طريق مديريات التربية للحصول على موافقة الوزارة.

وأكدت الوزارة على مديرياتها ضرورة إجراء سبر المتميزين مع التلاميذ المستمعين في الأسبوع الإداري على أن تقوم مديريات التربية بزيادة أعداد المراكز وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة كافة وإجراء سبر معلومات للتلاميذ مع بداية العام الدراسي القادم للطلاب الذين أجري لهم سبر معلومات وافدين (بداية الفصل الثاني أو قبل بدء تعليق الدوام ولم يلتحقوا بالدوام) حسب فئتهم العمرية ووضعهم في الصفوف.

وشددت الوزارة على نقل التلاميذ الذين سحبوا أوراقهم بداعي السفر ولم يستطيعوا السفر ولم يتمكنوا من العودة إلى المدرسة إلى الصف الأعلى إضافة إلى ضرورة تسجيل نتيجة (تسرب) للتلاميذ المتسربين قبل تعليق الدوام وليس لديهم نتيجة في الفصل الأول.

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