وزير الداخلية التركي يستقيل من منصبه لفشله ونظامه في التعامل مع أزمة تفشي كورونا

أنقرة-سانا

قدم وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو اليوم استقالته من منصبه بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها نظام رجب طيب اردوغان بسبب استهتاره وفشله في التعامل مع الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا في تركيا.

وذكرت فرانس برس أن صويلو أعلن على تويتر استقالته من منصبه الذي يشغله من العام 2016 بعد محاولة الانقلاب الفاشلة إثر اتخاذه بطلب من أردوغان قرارات عشوائية فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا في البلاد أدت إلى موجة من الذعر بين ملايين الأتراك.

ويرى مراقبون أن رئيس النظام التركي جعل من صويلو كبش فداء في محاولة للنأي بنفسه عن المسؤولية في اتخاذ هذه القرارات التي شكلت وفق الكثيرين تهديدا وخطرا على حياة الملايين من الأتراك ولا سيما القرار الذي أعلن عنه من إغلاق شامل للبلاد دون سابق إنذار.

وسبق أن وجه العديد من الشخصيات التركية انتقادات حادة لنظام أردوغان على خلفية إدارته لأزمة تفشي وباء كورونا في البلد وخاصة ما كشف عن عزم الأخير بالتأمر مع صويلو الإفراج عن المجرمين والسجناء الخطرين في السجون التركية من خلال إصدار قانون للعفو بحجة تفشي وباء كورونا لتحقيق أهدف سياسة خاصة دون أن يشمل هذا القرار معتقلي الرأي من صحفيين وسياسيين ونشطاء حقوقيين والذين دخلوا السجن لمجرد انتقادهم نظام أردوغان.