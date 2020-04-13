بايدن ينتقد(الأخطاء الكارثية)لإدارة ترامب في مواجهة كورونا

واشنطن- سانا

جدد جو بايدن المرشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة انتقاداته اللاذعة للرئيس دونالد ترامب على خلفيه”الأخطاء الكارثية” التي ارتكبتها إدارة الأخير في التعامل مع أزمة تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الوفيات والإصابات حول العالم.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر:”تعلمنا من أزمة كورونا أن إدارة ترامب فشلت في التخطيط والإعداد وامتد ذلك إلى تقييم الأزمة والتعامل مع هذا الخطر الذي هدد الأمة الأمريكية وكل ذلك قادنا لنتائج كارثية”.

وأضاف :”في الوقت الذي نستعد فيه لرفع إجراءات الإغلاق عن البلاد يجب علينا أن نتذكر ما تعلمناه من هذه الأزمة”.

وكان بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق هاجم في تصريحات مطلع الشهر الجاري ترامب ووصفه بأنه “أسوأ رئيس أمريكي في التعامل مع الأزمات الصحية” وقال إن ترامب هو أسوأ قائد يمكنه أن يقود الناس في مواجهة الأزمات الصحية.

كما دعا بايدن الأسبوع الماضي أنصار منافسه الديمقراطي السيناتور بيرني ساندرز للانضمام إليه لضمان هزيمة ترامب في الثالث من تشرين الثاني القادم.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 535 ألفا اضافة الى أكثر من 20 ألف حالة وفاة تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 166 ألف مصاب ونحو 16 ألف حالة وفاة ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 152 ألف إصابة ونحو 20 ألف حالة وفاة وفقا لإحصائيات اليوم.