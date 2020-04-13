وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في عدد من الدول

عواصم-سانا

أعلن عدد من الدول تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا على الرغم من الإجراءات المتخذة في محاولة للحد من تفشي الوباء.

ففي تركيا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 97 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1198 بينما ارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 4789 ليبلغ الإجمالي 56956 .

وفي جنوب افريقيا ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2173حالة وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا إن البلاد سجلت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 2173 شخصا دون ذكر أي وفيات جديدة والتي بلغت حتى أمس 25 حالة .

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 116 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 1661 منها 177 حالة شفاء إضافة إلى 5 وفيات ليصبح المجموع 118 حالة.

أما مصر فسجلت اليوم 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما رصدت 126 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي الاصابات إلى 2065 بينهم 447 حالة تماثلت للشفاء و159 حالة وفاة.

وفي السودان أعلنت السلطات الصحية اليوم حظر نقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن وتطبيق قوانين الطوارئ لضمان الالتزم بالإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي الأردن مددت الحكومة الأردنية إغلاق الهيئات الحكومية والمدارس والجامعات حتى نهاية الشهر الجاري في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وسجل الأردن 389 إصابة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة حتى اليوم.