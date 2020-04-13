طهران تندد بمؤامرات واشنطن لتقليص قدرات إيران في مواجهة كورونا

طهران-سانا

نددت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة بالحظر الأميركي المفروض عليها واصفة إياه بأنه مؤامرة من أهدافها تقليص قدرات الشعب الإيراني في التصدي لوباء كورونا.

وقالت الممثلية في تقرير اليوم إن أي إجراء يقلص قدرات شعب ما في مكافحة الأزمة يؤدي إلى زيادة انتشار الوباء وعرقلة المكافحة العالمية لتفشي الفيروس الخطير.

وأضافت أن “البشرية جمعاء تقف في هذه المعركة المشتركة في الجانب نفسه ولكن على الرغم من جميع الجهود الدؤوبة إلا أن وتيرة انتشار الفيروس أخذت تتسارع بصورة ملحوظة وفقا لمنظمة الصحة العالمية” مشيرة إلى أن مواجهة الأزمة يستلزم تعزيز الوحدة إلى ما وراء التعبير عن التضامن وإبداء التضامن على أرض الواقع وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي المنسق.