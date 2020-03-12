الخارجية الروسية: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تزيد حدة التوتر في المنطقة

موسكو- سانا

حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي السورية تزيد حدة التوتر في المنطقة.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم وفق ما نقلته سبوتنيك إلى أن مواصلة كيان الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات الجوية على الأراضي السورية وانتهاك سيادة الدول العربية المجاورة تثير القلق وقالت إن” موسكو تعتقد أن مثل هذه الأعمال التعسفية تقوض الأمن الإقليمي وتسهم في زيادة التوتر”.

وفي سياق متصل لفتت زاخاروفا إلى وجود مشاورات بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية من أجل ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن وقف الأعمال القتالية في إدلب بشكل كامل وقالت “نأمل بأن يعطي هذا الفرصة لتحقيق الاستقرار المستدام في إدلب وتحسين الوضع الإنساني”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في ختام محادثاته مع رئيس النظام التركي في موسكو في الخامس من الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن مشيرا إلى أن الاتفاق يؤكد على الالتزام بوحدة سورية وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها.

وفي سياق آخر أكدت زاخاروفا أن التصريحات التي تتعلق بضلوع روسيا في حادث تحطم الطائرة الماليزية “ام اتش 17” في أوكرانيا لا أساس لها كما أنها تستند إلى مصادر مشكوك فيها.