واشنطن: نظام أردوغان يرتكب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان

واشنطن-سانا

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن النظام التركي يرتكب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان في تركيا.

وقالت الوزارة في تقريرها السنوي حول انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان خلال العام الماضي إن هذه الانتهاكات تتضمن “عمليات تزوير واسعة حصلت في الانتخابات الرئاسية والبلدية وتجاوزات ضخمة ضد المعارضين والصحفيين ووسائل الإعلام وغيرهم” مشيرة إلى أن آليات التحقيق والمعاقبة على الانتهاكات والفساد الذي تشهده الأجهزة الأمنية ظلت غير كافية وبقي الإفلات من العقاب مشكلة.

ولفت التقرير إلى تقييد النظام التركي الحريات الأساسية وتعريض سيادة القانون للخطر موضحاً أنه ومنذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016 فصلت السلطات أو أوقفت أكثر من 45 ألف شرطي وعسكري وأكثر من 130 ألف موظف حكومي كما اعتقلت أكثر من 80 ألف مواطن وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية بذرائع وحجج واهية.

وأشار التقرير إلى الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام أردوغان ومن أبرزها ما يرد من تقارير عن عمليات قتل تعسفي والوفيات المشبوهة لأشخاص محتجزين والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص بمن فيهم أعضاء المعارضة في البرلمان والمحامون والصحفيون والمواطنون الأجانب إضافة إلى ما برز من مشاكل كبيرة حول عدم استقلالية القضاء وفرض قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت عبر تهديد صحفيين وإغلاق وسائل إعلام واعتقالات غير مبررة أو ملاحقة جنائية لصحفيين وغيرهم لانتقادهم السياسات الحكومية أو المسؤولين.

كما لفت التقرير إلى انخراط نظام أردوغان في جهد محموم لاختطاف واعتقال أعضاء مرتبطين بمنظمة الداعية التركي فتح الله غولن بمزاعم دعم الإرهاب وسط تقارير موثوقة بأن هذا النظام مارس ضغوطاً على دول لدفعها إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد هؤلاء الأعضاء دون مسوغات قانونية.

وتشهد تركيا حملات اعتقال تعسفية بحق المعارضين وتضييقاً شديداً على وسائل الإعلام في محاولة من نظام أردوغان لإسكات الأصوات المعارضة لسياساته المتهورة والتي أدخلت تركيا في أزمات داخلية وخارجية عاصفة.