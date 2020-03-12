وضع مركز خدمة المواطن في الكسوة والملعب البلدي في الحرجلة بالخدمة

دمشق-سانا

وضعت محافظة ريف دمشق اليوم مركز خدمة المواطن في منطقة الكسوة بالخدمة ودشنت الملعب البلدي في الحرجلة.

ويهدف المركز إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الخدمية المقدمة للمواطنين بطريقة مؤتمتة وسريعة بمكان واحد فيما يسهم الملعب بتشجيع الرياضة وتعزيز روح المنافسة بين الفرق والأندية.

رئيسة مركز خدمة المواطن بالكسوة ياسمين عثمان أوضحت في تصريح لمندوب سانا أن المركز يقدم خدمات الشؤون المدنية “إخراج قيد وبيانات الولادة والزواج والطلاق” إضافة إلى خدمة المصالح العقارية ورخص البناء ومزاولة مهنة وتوثيق عقود الإيجار وتصديق شهادات التخصص ومعاملات الحصول على براءة ذمة لافتة إلى أن المركز يسعى خلال الفترة القادمة لتوفير خدمات الماء والكهرباء والهاتف بحيث يخفف الأعباء عن المواطنين ويختصر الزمن والوقت.

بدوره رئيس مجلس مدينة الكسوة محي الدين دولة أشار إلى أن المركز يخدم أكثر من 32 قرية وبلدة بحيث تصل خدماته إلى أكثر من 850 ألف مواطن من أهالي مدينة الكسوة ومحيطها.

ولفت دولة إلى أن المركز يقدم حالياً 26 خدمة وتصل خدماته إلى بعض قرى محافظة درعا والقنيطرة ومن المتوقع أن تصل بنهاية العام إلى 31 خدمة ما يخفف الازدحام عن بقية المراكز بالمدينة.

وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بافتتاح المركز الذي يخفف عنهم أعباء التنقل من وإلى العاصمة دمشق إضافة إلى حصولهم على الخدمة موفرين الوقت والجهد والمال.

وعن الملعب البلدي في بلدة الحرجلة أوضح عبد الرحمن الخطيب رئيس البلدية ورئيس النادي أن الملعب الذي أقيم على مساحة 7400 وبكلفة 150 مليون ليرة سورية يعزز الخدمات الرياضية المقدمة للرياضيين في محافظة ريف دمشق وبلدة الحرجلة خصوصاً.

بدوره اللواء حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم أشار إلى أن تدشين الملعب في منطقة الحرجلة خطوة مهمة للوصول إلى مستوى رياضي أفضل وتوفير أرضية مناسبة لتطوير الرياضة في المنطقة.

وأعرب لاعب نادي الحرجلة لكرة القدم عبد المؤمن ملحم عن سعادته بافتتاح الملعب وما له من دور في تقديم الدعم للمنافسة على أرضه وتقديم مستويات أفضل في اللعب.

شارك في التدشين محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم وقائد شرطة المحافظة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وحشد من الرياضيين وفعاليات نقابية.