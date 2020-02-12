روسيا تعتزم إطلاق 18 صاروخاً في 2020

موسكو-سانا

أعلن مدير عام مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية دميتري روغوزين عن نية الشركة إطلاق مجموعة من الصواريخ من مطار بايكونور الفضائي هذا العام.

ونقل موقع روسيا اليوم عن روغوزين قوله في تصريح صحفي إننا نخطط لإطلاق عدد من الصواريخ من مطار بايكونور الفضائي هذا العام ومن المفترض أن يصل عدد هذه العمليات إلى 18 مشيراً إلى أن أول عملية إطلاق ستتم في نيسان المقبل.

وتسعى روسيا حالياً لاستكمال بناء مطار فوستوتشني لتعتمد عليه في عمليات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء بدلاً من إطلاقها من مطار بايكونور الذي مازالت تعتمد عليه بشكل أساسي لهذا الغرض.