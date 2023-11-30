روسيا تنهي اختبارات أول قمر صناعي لخدمات الإنترنت

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة الفضاء الروسية روس كوسموس اليوم انتهاء اختبارات أول قمر صناعي روسي مخصص لخدمات الإنترنت.

ونقلت صحيفة فيستي عن مصدر في شركة ريشيتنيوف التابعة للمؤسسة قولها إن “مرحلة الاختبارات المدارية لمعدات التحكم وتقديم خدمات الإنترنت على قمر سكيف دي انتهت بشكل جيد”، مضيفة إنه “أول قمر يطلق في إطار مشروع سفيرا الروسي محققاً سرعة قصوى في نقل البيانات خلال جلسات الاتصال بمقدار 6.5 ميغابت في الثانية”.

ويهدف مشروع سفيرا لاستحداث منظومة من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت للأرض وخدمات استشعار الأرض عن بعد، كما ستخصص بعض أقمار هذا المشروع لإجراء الدراسات العلمية ومراقبة الطقس والمناخ وبيئة الأرض.

من جهة ثانية أعلنت روس كوسموس أنها تخطط لإطلاق أول صاروخ فضائي صديق للبيئة خلال الربع الأول من العام القادم.

وقال النائب الأول لمدير عام المؤسسة أندريه يلتشانينوف إن المؤسسة “ستطلق صاروخ أنغارا من منصة الإطلاق الجديدة بمطار فوستوتشني في أقصى الشرق الروسي بهدف دراسة المنظومة الشمسية وما خارجها”.

يذكر أن صواريخ أنغارا الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل لا تستخدم مكونات الوقود السامة، ما يسمح برفع معدلات الأمن البيئي في المناطق المحيطة بمطارات منصات الإطلاق الفضائي كذلك في مناطق سقوط بقايا أجزاء الصواريخ المستعملة لحمل المركبات الفضائية والأقمار الصناعية إلى خارج مدار الأرض.

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