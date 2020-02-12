محافظة حمص تعلن تعليق الدوام في المؤسسات التعليمية يوم غد

حمص-سانا

أعلنت محافظة حمص تعليق الدوام في المؤسسات التعليمية في مناطق المحافظة غدا نظرا للأحوال الجوية السائدة.

وأكد محافظ حمص طلال البرازي في تصريح لمراسل سانا أن تعليق الدوام يأتي نظراً للأحوال الجوية السائدة وحرصا على سلامة الطلبة على أن يتم تعويض الفاقد التعليمي في وقت لاحق واستئناف الدوام الرسمي ومتابعة العملية التعليمية في المحافظة صباح الأحد القادم مع استمرار العمل في الدائرة الفرعية والمجمعات الإدارية التربوية ومكاتب التوجيه التربوي.

وكانت محافظة حمص أعلنت أمس عن تعطيل المؤسسات التعليمية في المحافظة بسبب الأحوال الجوية السائدة.