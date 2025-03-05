المأكولات الرمضانية في الساحل تراث ترسخه العادات ومنتجات البيئة المحلية

اللاذقية-سانا

يتميز شهر رمضان في الساحل السوري بمزيج فريد من العادات والتقاليد ‏التي تعكس غنى التراث السوري وتنوعه، بما في ذلك المأكولات الرمضانية التي تحمل نكهاتها عبق التاريخ وروح المكان، فضلاً عن كونها تشكل وسيلة لتقوية ‏الروابط الاجتماعية وتعزيز قيم التكافل والتآخي بين أفراد المجتمع.‏

وتلعب العادات ومنتجات البيئة المحلية دوراً كبيراً في تحديد المأكولات الرمضانية، التي تتوارث وصفاتها من جيل إلى آخر، ولا سيما ‏للأطباق التي تحتوي على المأكولات البحرية، كما يوضح الباحث في التراث اللامادي بسام جبلاوي في تصريح لـ سانا، حيث تتقن النساء في ‏اللاذقية وعموم الساحل السوري طهي السمك بمختلف أنواعه وخاصة ‌‏”سمكة حرة “.

ويرى جبلاوي أن وجبة “الصيادية” تبقى الوجبة الأشهر المرتبطة ‏بالساحل، حيث تتميز ربات البيوت والطهاة بإعدادها وطريقة تقديمها، ويجتهد البعض ‏منهم بإضافات غذائية عديدة لإعطائها مكانتها، وهي تجمع بين الرز والسمك ‏مع البصل المقلي، ومرقة عظام السمك، ومن الممكن أن تحضر صلصة خاصة بها. ‏

ومن الأكلات التي يتميز الساحل السوري بها كما يضيف جبلاوي الكبب، ولاسيما كبة السمك والتي اشتهر بها أهل اللاذقية قديماً عن طريق جبل البرغل بلحم السمك بدلاً من لحم ‏الضأن، إضافة لكبة السلق أو التي تسمى “الكبيبات بالسلق” وهي طبق تراثي‏، يستخدم البرغل لإعداد الكبة، وعند التقديم يضاف إليها خليط الثوم المدقوق ‏ودبس الفليفلة وعصير الليمون وزيت الزيتون الساحلي الدسم والمعروف بـ ‌‏”زيت الخريج”. ‏

ويشير جبلاوي إلى أن أكلات اللبن كذلك لا يمكن الاستغناء عنها في رمضان ‏ويفتتح بها الكثيرون الصيام، مثل الشيش برك وشيخ المحشي الذي يعد من ‏أكثر الأطباق تقديراً على مائدة رمضان.

ويرتبط الطعام في رمضان في الساحل السوري وفق جبلاوي بعادات ‏اجتماعية تظهر التكافل المجتمعي وتعلي من القيم الإنسانية مثل ‌‏”السكبة”، وهي عادة مازال الكثيرون يحافظون عليها، ويتم فيها ‏تبادل الأطباق بين الجيران، إضافة إلى الموائد الرمضانية والتي تُقام في ‏الأحياء، بمبادرة من أهل الخير والمجتمع الأهلي.‏

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