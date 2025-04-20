وزير التعليم العالي يبحث مع نائب وزير الصحة الروسي آفاق التعاون المشترك

دمشق-سانا

على هامش المؤتمر الروسي السوري الدولي الثاني للصحة “طرق ابن سينا” الذي انطلقت فعالياته اليوم في كلية الطب بجامعة دمشق بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن خلال لقائه اليوم نائب وزير الصحة الروسي أندريه بلوتينتسكي والوفد المرافق آفاق التعاون المشترك في المجال العلمي والطبي والبحثي.

وأكد الوزير حسن أهمية العلاقات المتميزة بين سورية وروسيا التي تمتد جذورها عبر التاريخ والتي أثمرت عن إقامة تعاون إستراتيجي بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي والطبي مشيراً إلى أهمية المؤتمر السوري الروسي الثاني في مجال الرعاية الصحية ومشاركة العديد من الأساتذة الأطباء المختصين، لافتاً إلى أن المؤتمر هو تجسيد لتطوّر العلاقات السورية الروسية التي تتقدم بشكل ملحوظ ومستمر.

ونوه الوزير حسن بوقوف روسيا قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري وبالدعم الذي تقدمه روسيا لبلدنا سورية في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون في المجال العلمي والبحثي، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل النتائج في المشاريع العلمية المشتركة وتبادل الأساتذة وزيادة المنح الدراسية، ودعم قسم اللغة الروسية في جامعة دمشق بالمزيد من الخبرات التدريسية والمناهج التعليمية، إضافة إلى دعم المشافي الجامعية بالتجهيزات والمخابر.

بدوره نائب وزير الصحة الروسي أكد أن سورية بلد الحضارات وأن المؤتمر السوري الروسي هو دليل على عمق العلاقات السورية الروسية، مشيراً إلى أهمية الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي ستوقع مستقبلاً الأمر الذي سيدعم العملية التعلمية والبحثية والصحية.

ولفت بلوتينتسكي إلى أن سورية كانت ولا تزال أحد أهم الشركاء والحلفاء لروسيا في المنطقة، مشيراً إلى أهمية اللقاءات لتبادل الرؤى والأفكار التي ستدعم التعليم والمشافي في سورية وتزويدها بالخبرات والأجهزة الطبية الحديثة.

بدوره أعرب سفير روسيا الاتحادية بدمشق ألكسندر يفيموف عن استعداد بلاده لمزيد من التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات الروسية والسورية وخاصة في مجال المنح الدراسية وتبادل الخبرات العلمية، والعمل على نقل التكنولوجيا والتقانات إلى الجامعات السورية في الاختصاصات العلمية الدقيقة، موجهاً الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية على جهودها المثمرة، ومنوهاً بالعلاقات التي تجمع البلدين والجهود الحثيثة لتطويرها في المجالات كافة.

من جهته أشار الدكتور يوسف يوسف مدير معهد كراسنوف لأبحاث أمراض العيون إلى أهمية المؤتمر وتنوع المواد العلمية المقدمة فيه، مبيناً أهمية هذا التعاون العلمي الذي يسهم في تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي.

هيلانه الهندي

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