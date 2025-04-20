معرض فني وقراءة نقدية لرواية “سقوط الجمرة الأخيرة” في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

تضمنت الفعالية الثقافية التي أقامتها مديرية الثقافة بدمشق معرضاً فنياً بعنوان “شذرات روح” إضافة إلى قراءة نقدية لرواية “سقوط الجمرة الأخيرة” للفنانة والشاعرة رنا محمود بمشاركة الدكتور عاطف بطرس والإعلامي علي الراعي والأديب أيمن الحسن.

وتضمن المعرض الذي استضافه ثقافي أبو رمانة 22 لوحة اكرليك على قماش من المدرسة التعبيرية و9 منحوتات بتقنيات مختلفة.

وقالت محمود في تصريح لـ سانا: إن اللوحات التي تضمنها المعرض حملت مواضيع اجتماعية إنسانية، إضافة إلى قضايا المرأة والمشاعر التي اختبرتها على طول سنين الحرب من حزن وألم وفقد استخدمت فيها المدرسة التعبيرية.

وعن النصوص المرفقة عن اللوحات بيًّنت محمود أنها اختارت مقاطع من نصوصها الشعرية لكي تدمج بين الكلمة واللوحة، ولتبتعد عن الشرح لأن كل عين ترى اللوحة بمنظور خاص.

وعن روايتها “سقوط الجمرة الأخيرة” بينت محمود أنها تتحدث عن رحلة فنانة تشكيلية من اللاذقية لدمشق، وخلال هذه الرحلة تلتقي عدة شخصيات لتسمع قصص معاناتهم والظروف التي عانوا منها في الحرب.

ومن خلال هذه الشخصيات أضاءت محمود على الآثار السلبية التي مرت فيها بلادنا جراء الحرب الإرهابية التي شنت عليها، مبينة أنها استفادت من النقد الذي سمعته واعتبرته أنه نقد بناء تستفيد منه كنصائح لتقديم عمل روائي أفضل.

مجد عبود

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