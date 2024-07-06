سائحون أجانب: بصرى الشام نموذج للفن المعماري التراثي العالمي

درعا-سانا

زار مدينة بصرى الشام الأثرية في درعا سائحون من بلدان أجنبية عدة واطلعوا على معالمها الأثرية وأسواقها التراثية.

الباحثة الاجتماعية السويسرية مارو روغديني لفتت في تصريح لمراسل سانا إلى ضرورة العمل مع المنظمات الدولية المعنية لتقديم المساعدات الممكنة للحفاظ على الكنوز الأثرية في مدينة بصرى.

في حين أشاد الرسام الإيطالي دارشين باولو بجمالية ودقة التصميم في جميع المواقع الأثرية في المدينة، ولفت إلى التشابه الكبير بينها وبين مواقع أثرية في روما القديمة، واعتبر ذلك امتداداً طبيعياً للفن المعماري العالمي.

موغا سيلفيا سيدة الأعمال الفرنسية أوضحت أن أكثر ما أدهشها هو المدرج الروماني وطريقة بنائه الفريدة.

بينما لفت الطبيب الروماني كورين باثفون إلى أنه يعتبر زيارته لبصرى حدثاً جميلاً في حياته، لأنه تعايش حقيقي بين الحاضر والماضي.

فاشيلي رومان المهندس الكندي أشار إلى أن الأبنية الأثرية في بصرى وتعدد المواقع وكثرتها دليل على أهمية المدينة التاريخية ومكانتها المرموقة في العصور السابقة.

رضوان الراضي

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