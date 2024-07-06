رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو يوقعون ميثاق تأسيس كونفيدرالية (تحالف دول الساحل)

نيامي- سانا

وقع رؤساء دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو ميثاقاً لتأسيس كونفيدرالية “تحالف دول الساحل”، خلال أول قمة مشتركة لهم اليوم في نيامي عاصمة النيجر.

وأعلن الرؤساء الثلاثة في البيان الختامي للقمة أنهم قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقاً، ولهذا الغرض تبنوا معاهدة تؤسس كونفيدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى كونفيدرالية دول الساحل.

وكانت الدول الثلاث انسحبت في كانون الثاني الماضي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس”، متهمةً المنظمة بأنها أداة تحركها فرنسا وبأنها لا توفر لها دعماً كافياً في مكافحة الإرهاب.

وأعربت الدول الثلاث عن رغبتها بتبادل مواردها في قطاعات استراتيجية، مثل الزراعة والمياه والطاقة والنقل، كما دعت إلى استخدام اللغات المحلية بشكل متزايد في وسائل الإعلام العامة والخاصة.

وفي مستهل القمة، أكد رئيس النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، ومالي أسيمي غويتا أن شعوب دولهم الثلاث أدارت ظهرها نهائياً للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وفي مطلع آذار الماضي أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب.

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