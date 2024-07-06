السيد نصر الله مهنئاً بيزشكيان: نتطلع لإيران كسند قوي ودائم للمقاومين والمظلومين

بيروت-سانا

هنّأ الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله اليوم مسعود بيزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران، معرباً عن الأمل بقدرته على تحقيق آمال وتطلّعات الشعب الإيراني المضحّي والوفيّ.

وقال نصر الله في رسالة التهنئة “إننا في حزب الله وفي جميع حركات المقاومة في المنطقة، وكجزءٍ من شعوبها التي تخوض منذ سنوات ٍ طويلةٍ مواجهةً مفتوحةً مع قوى الاحتلال الصهيوني ومشروع الهيمنة الأميركية، دائماً نتطلّع إلى الجمهورية الإسلامية في إيران كسندٍ قويٍّ وثابتٍ ودائم للمقاومين والمظلومين، منذ انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني، واستمراراً مع قيادة الإمام الخامنئي ومع الحكومات المتعاقبة في الجمهورية الإسلامية”.

وأكد نصر الله مواصلة الطريق حتى تحقيق النصر النهائي والذي ستكون ركيزته الأساسية إيران القوية والمقتدرة.

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