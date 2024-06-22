22 حزيران 2002- زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 شخصاً

دمشق-سانا
1973- كندا تلغي عقوبة الإعدام.
1986- لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدفاً باليد في مرمى إنكلترا أثناء المباراة ربع النهائية من كأس العالم في المكسيك.
2002- زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 شخصاً.
من مواليد هذا اليوم:
1757- جورج فانكوفر مستكشف إنكليزي.
1864- هيرمان مينكوفسكي عالم رياضيات ألماني.
1897- نوربير إلياس عالم ألماني في علم الاجتماع.
من وفيات هذا اليوم:
1990- إليا فرانك عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.
2008- ألبير قصيري كاتب مصري يكتب بالفرنسية.
أعياد ومناسبات..
يوم المعلم في السلفادور.
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